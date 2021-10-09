سكان نزلة البطران بالهرم يشكون من وجود مصرف أبو عوض

أرسل القارئ سامي رشدي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مصرف أبو عوض.



وقال رشدي في شكواه نعاني نحن سكان نزلة البطران من وجود مصرف ابو عوض بنزلة البطران بالهرم حيث أن سكان هذه المنطقة لا يعيشون عيشة ادامية وينتشر الأمراض والأوبئة وكوارث بسبب عدم تغطية هذا المصرف وتم مناشدة محافظة الجيزه وحى الهرم ووزارة الرى ولكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي.

ارجوا مساعدتنا فى إيجاد حل لهذه المنطقة خصوصا وأن هناك مبادرة من سيادة رئيس الجمهورية وبتغطية و تبطين الترع والمصارف.

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