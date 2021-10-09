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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان نزلة البطران بالهرم يشكون من وجود مصرف أبو عوض

صدى البلد

أرسل القارئ سامي رشدي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مصرف أبو عوض.


وقال رشدي في شكواه نعاني نحن سكان  نزلة البطران من وجود  مصرف ابو عوض بنزلة البطران بالهرم  حيث أن سكان هذه المنطقة لا يعيشون عيشة ادامية وينتشر الأمراض والأوبئة وكوارث بسبب عدم تغطية هذا المصرف وتم مناشدة محافظة الجيزه وحى الهرم ووزارة الرى ولكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي.

ارجوا مساعدتنا فى إيجاد حل لهذه المنطقة خصوصا وأن هناك مبادرة من سيادة رئيس الجمهورية وبتغطية و تبطين الترع والمصارف.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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