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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر طارق لاعب سلة الأهلي: فرحتي بالتتتويج بالبطولة العربية لا توصف

سلة الأهلي
سلة الأهلي

أعرب عمر طارق لاعب سلة الأهلي المصري عن سعادته بحصول الأحمر على لقب البطولة العربية لكرة السلة في نسختها 33.

 

وأكد عمر طارق ان المربع الذهبي الذي يتواجد فيه اندية الأهلي والاتحاد والكويت والزهراء التونسي هو من أقوى المربعات في نسخ البطولة .


وأشاد عمر طارق بتنظيم نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي للبطولة العربية قائلا: "أحسن تنظيم في جميع نسخ البطولة وأشكر جميع اللجان العاملة علي إخراج البطولة بأفضل شكل ممكن.

 

الأهلى بطلًا لـ كأس العرب للسلة


توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلى بلقب البطولة العربية التى استضافها الاتحاد السكندرى خلال الفترة الماضية.

وجاء تتويج الأهلى عقب فوزه على فريق الكويت الكويتى بنتيجة 78/66 فى نهائى البطولة.


جاءت المباراة قوية ومليئة بالندية بين الفريقين وانتهى الفترة الأولى بتقدم الفريق الكويتى على الأهلى بنتيجة 23/20 وواصل تقدمه فى الفترة الثانية الذى انتهى بنتيجة 36/35 وفى الفترة الثالثة استفاق رجال سلة الأهلى واظهروا قوتهم الحقيقة وحولوا تأخرهم إلى تقدم كبير فى النتيجة 63/49 وفى الفترة الرابعة واصل الأهلى اثبات تفوقه واعلن فوزه بالمباراة بنتيجة 78/66والتتويج بالبطولة.

وتأهل رجال سلة الأهلي إلى نهائي البطولة بعد التغلب أمس الجمعة على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بعد مباراة مثيرة بعد ان انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة ٦٨-٦٨ ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حسمه فريق «رجال سلة الأهلي» لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣ ليحجز مقعده في النهائي أمام فريق الكويت الكويتي.


وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.


وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

عمر طارق النادي الأهلي البطولة العربية لكرة السلة الاتحاد نادي الاتحاد السكندري

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