والد الطفل الباكي أول يوم دراسة بالمنصورة: سوء تنظيم المدرسة السبب |فيديو

علق عادل عبد الوهاب والد الطفل أحمد، صاحب واقعة البكاء في أول يوم دراسة في محافظة الدقهلية والذي اثار تعاطف السوشيال ميديا بعد موقف طريف تعرض له الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عندما أجرى جولة تفقدية بإحدى مدارس المحافظة، إذ فوجئ بطفل بالصف الأول الابتدائي يبكي أمامه طالبا العودة إلى المنزل: "عاوز أروح.. عاوز بابا" .. قائلاً : "إبني في سنة أولى إبتدائي وكان عنده خوف نسبي طبيعي في أول يوم دراسي".

وأضاف عادل عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية " ON" ، أن من ضمن أسباب إنهيار الطفل في أول يوم دراسي هو سوء التنظيم من قبل إدارة المدرسة وتدافع الطلاب أمام الباب قائلاً : "كان فيه سوء تنظيم اثناء الدخول والاهالي كانوا بيضربوا في بعض وفيه أطفال سقطت في التدافع .. فين المسئولين".

وأشار والد الطفل أحمد إلى أن المقطع بدأ من قبل زيارة المحافظ للمدرسة أي منذ بداية اليوم الدراسي".

تعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لوقف طريف عندما أجرى جولة تفقدية بإحدى مدارس المحافظة، إذ فوجئ بطفل بالصف الأول الابتدائي يبكي أمامه طالبا العودة إلى المنزل، "عاوز أروح.. عاوز باب".

المحافظ سأل التلميذ عن سبب بكائه فأجابه قائلا: "عاوز بابا، عاوز أرجع البيت"، ثم طلب التلميذ من المعلمة أن تكتب له الواجب "علشان أروح"، فردت المعلمة عليه "أنا اتصلت على بابا علشان يجي يأخدك".، وسأل المحافظ عن اسم الطفل، وتعجب من بكائه "شايف كل زمايلك ولا واحد فيهم بيعيط"، ثم طلب أحد الحضور التلاميذ بأن يصفقوا لزميلهم فاستجابوا له، وجلس بعدها التلميذ في الفصل ليستكمل اليوم الدراسي.