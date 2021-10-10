الممثل الهندي أنوبام تريباثي بطل Squid Game الذي ظلمته اللعبة ولاعبوها: لم أكن مستعدا لهذا النجاح

كشف الممثل الهندي أنوبام تريباثي، بطل مسلسل Squid Game، عن كواليس مشاركته في “لعبة الحبار” بعدما تصدرت صورته مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض العمل على منصة نتفليكس.

أنوبام تريباثي المولود في الهند والمقيم في كوريا، قال في مقابلة مع فاريتي إنه لم يبدأ استيعاب نجاح مسلسله الجديد Squid Game إلا مؤخرا، مشيرا إلى أنه لم يكن متوقعا ولم يكن مستعدا لمثل هذا الأثر الذي أحدثه.

بدأ عرض Squid Game لأول مرة في 17 سبتمبر على منصة نتفليكس، وقال أنوبام تريباثي في حواره إنه قبل هذا اليوم كانت حياته على ما يرام، لكنها الآن أصبح رائعة وأصبح يتلقى رسائل من الكثيرين وتضخمت حياته.

بطل Squid Game

كان أنوبام تريباثي في البداية مهتما بالعمل في مجال الموسيقى، ودخل التمثيل بالصدفة من بوابة المسرح، عام 2006، وقال إنه كان مستمتعا بكل جزء في تجربته المسرحية والعرض أمام الجمهور بشكل مباشر.

انتقل بطل Squid Game من الهند إلى كوريا بعد التقديم لمنحة دراسية آسيوية عن الفنون ودراسة التمثيل في جامعة كوريا الوطنية، وحصل عليها بعدما اجتاز الامتحان، والتحق بها كطالب جامعي عام 2010.

تمكن أنوبام تريباثي من إتقان اللغة الكوريا خلال عامين، وبعد التخرج ظهر في عدد من المسلسلات والأفلام لمدة ثلاث سنوات، بالتوازي مع الحصول على منحة أخرى للحصول على الماجيستير.

لعب الممثل الهندي دورا علي مهاجر باكستاني إلى كوريا الجنوبية، وواحدا من مئات الأشخاص الذين أثقلتهم الديون وشاركوا في لعبة الحبار أو Squid Game لحل أزماتهم الاقتصادية لكنه لم يتمكن من النجاة.

كانت شخصية علي مراعية لزملائها وساعدهم كثيرا على تجاوز مخاطر اللعبة، لكن في النهاية غدر به زميله في لعبة الكرات الزجاجية بعدما وثق في حدثه، وكانت النتيجة إقصاؤه أي قتله.

أنوبام تريباثي

اشترك أنوبام تريباثي في تجارب الأداء المؤهلة للمشاركة في Squid Game، وتم تصوير المسلسل من يونيو إلى أكتوبر 2020، مع استراحة إجبارية لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.

ورفض الممثل الهندي الإفصاح عن إمكانية تقديم موسم ثاني من المسلسل، مؤكدا أن ذلك معتمد على رغبة المخرج والكاتب وفريق الإنتاج، لكنه أكد أن فريق التمثيل مستعد.

قصة مسلسل Squid Game

تدور أحداث مسلسل Squid Game حول مئات الأشخاص الذين تراكمت عليهم الديون، وعرض عليهم المشاركة في مسابقة الخاسر فيها يلقى حتفه، لكن الفائز سيتلقى جائزة نقدية ضخمة تقدير بحوالي 38 مليون دولار.

تكثر في المسلسل أيضا مشاهد تناول الكحول والتدخين والألفاظ غير المقبولة، إلى جانب الجثث الكثيرة، وحرقها أيضا.

اعتقد البعض في بداية حلقات المسلسل أنه عمل كوميدي يتحدث عن مسابقة ألعاب ترفيهية، عن المسابقات التي كان يقوم بها الأطفال في كوريا الجنوبية منذ صغرهم، لكن داخل لعبة الحوار تحولت الألعاب الطفولية البريئة إلى مسرح قتل كبير.

تم تداول فيديوهات مسلسل Squid Game عبر تطبيق تيك توك أكثر من 23 مليار مرة، خلال فترة وجيزة، فيما صرح مسئولون في نتفليكس بأنه أكبر عرض ناطق بلغة غير إنجليزية على المنصة في العالم.

احتل مسلسل Squid Game المرتبة الأولى في المشاهدة في عشرات البلدان حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفق موقع يتبع إحصائيات أهم المنصات حول العالم.