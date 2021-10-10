محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العملية التعليمية ببداية العام الدراسي الجديد بعدد من مدارس مدينة الخارجة منها المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة معاذ بن جبل الإبتدائية، ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب و أعضاء هيئة التدريس متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومشدداََ على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظاً على سلامتهم.

كما وجه المحافظ بالتركيز على الأنشطة التي تعزز روح الولاء والإنتماء للوطن لدى الطلاب، و زراعة أشجار مثمرة داخل المدارس، وفحص الزوار للتأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

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هذا وقد استقبلت ٤٦٨ مدرسة على مستوى المحافظة، ٧٠ ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية وسط إجراءات إحترازية مشددة.

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