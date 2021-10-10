عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"ملتقى مدربي غزة" يقضي فترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

صدى البلد

استقبل النادي الأهلي وفدًا فلسطينيًا من ملتقى مدربي غزة، لخوض فترة معايشة داخل قطاع الناشئين لكرة القدم، بهدف الاستفادة من خبرات مدربي الأهلي ونقل هذه الخبرات للمدربين الفلسطينيين، مما يؤثر بشكل إيجابي على كرة القدم الفلسطينية. 


كان في استقبال الوفد الفلسطيني كل من العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي بمدينة نصر، و خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، اللذين حرصا على تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع الوفد الفلسطيني. 


وأكد بيبو أن مدربي قطاع غزة سيقضون فترة معايشة داخل قطاع الناشئين بالأهلي لمدة أسبوعين، وسيتم عمل برنامج تدريبي لهم يشمل محاضرات نظرية وعملية مع التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، والمديرين الفنيين لفرق الناشئين بالنادي. 


من جانبه قال أنور الغلاييني رئيس ملتقى مدربي غزة إن فترة المعايشة تهدف لتطوير المدربين الفلسطينيين وزيادة خبراتهم، من الناحيتين الفنية والعلمية، مشيرا إلى أن اختيار النادي الأهلي جاء لأنه يمتلك منظومة رياضية ناجحة ومتميزة ، ولديه العديد من الكوادر الفنية المميزة، كما أنه من أكثر الأندية المصرية اهتمامًا بقطاعات الناشئين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المدربين الفلسطينيين، وعلى الرياضة الفلسطينية بشكل عام. 


وأوضح الغلاييني أن تلك هي المرة الثانية التي يخوض خلالها ملتقى مدربي غزة فترة معايشة داخل قطاع الناشئين بالأهلي، حيث سبق له ذلك منذ عامين، مؤكدًا أن المرة الأولى حقق من خلالها الملتقى استفادة كبيرة للغاية، متمنيًا أن يكون هناك المزيد من المرات في المستقبل. 


وقال رئيس ملتقى مدربي غزة: «أود أن أتوجه بالشكر للأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وخالد بيبو، على قبولهم طلب الملتقى بخوض فترة المعايشة دون أي تأخير، وكذلك على حسن الاستقبال والضيافة، كما أتوجه بالشكر أيضًا للكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين السابق، على حسن استقباله لوفد الملتقى في فترة المعايشة الأولى داخل الأهلي». 


واختتم: «أنقل لهم أيضًا رسالة شُكر من  اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، على تلبية طلب ملتقى مدربي غزة، وعلى حسن الاستقبال المعتاد دائمًا من النادي الأهلي».

 

النادي الأهلي قطاع الناشئين أحمد النحاس خالد بيبو محمود الخطيب

ترشيحاتنا

السيسي يؤكد لنظيره الجنوب إفريقي ضرورة الوصول لقانون دولي ينظم ملء سد النهضة

الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشرة المنوعات.. حكاية أصغر جدة عمرها 33 سنة.. وفتاة ترقص بجنون أمام ATM بعد نزول المرتب

نيمار يفجر مفاجأة صادمة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم

زيادة المنح التعليمية.. الرئيس السيسي يعلن تدشين مشروعات جديدة في جنوب السودان

سفير مصر بـ سول:هيواندي روتام تتطلع للمشاركة بمراحل العمل القادمة للعاصمة الإدارية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

اﻟﻤﺰﻳﺪ