"ملتقى مدربي غزة" يقضي فترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

استقبل النادي الأهلي وفدًا فلسطينيًا من ملتقى مدربي غزة، لخوض فترة معايشة داخل قطاع الناشئين لكرة القدم، بهدف الاستفادة من خبرات مدربي الأهلي ونقل هذه الخبرات للمدربين الفلسطينيين، مما يؤثر بشكل إيجابي على كرة القدم الفلسطينية.



كان في استقبال الوفد الفلسطيني كل من العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي بمدينة نصر، و خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، اللذين حرصا على تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع الوفد الفلسطيني.



وأكد بيبو أن مدربي قطاع غزة سيقضون فترة معايشة داخل قطاع الناشئين بالأهلي لمدة أسبوعين، وسيتم عمل برنامج تدريبي لهم يشمل محاضرات نظرية وعملية مع التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، والمديرين الفنيين لفرق الناشئين بالنادي.



من جانبه قال أنور الغلاييني رئيس ملتقى مدربي غزة إن فترة المعايشة تهدف لتطوير المدربين الفلسطينيين وزيادة خبراتهم، من الناحيتين الفنية والعلمية، مشيرا إلى أن اختيار النادي الأهلي جاء لأنه يمتلك منظومة رياضية ناجحة ومتميزة ، ولديه العديد من الكوادر الفنية المميزة، كما أنه من أكثر الأندية المصرية اهتمامًا بقطاعات الناشئين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المدربين الفلسطينيين، وعلى الرياضة الفلسطينية بشكل عام.



وأوضح الغلاييني أن تلك هي المرة الثانية التي يخوض خلالها ملتقى مدربي غزة فترة معايشة داخل قطاع الناشئين بالأهلي، حيث سبق له ذلك منذ عامين، مؤكدًا أن المرة الأولى حقق من خلالها الملتقى استفادة كبيرة للغاية، متمنيًا أن يكون هناك المزيد من المرات في المستقبل.



وقال رئيس ملتقى مدربي غزة: «أود أن أتوجه بالشكر للأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وخالد بيبو، على قبولهم طلب الملتقى بخوض فترة المعايشة دون أي تأخير، وكذلك على حسن الاستقبال والضيافة، كما أتوجه بالشكر أيضًا للكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين السابق، على حسن استقباله لوفد الملتقى في فترة المعايشة الأولى داخل الأهلي».



واختتم: «أنقل لهم أيضًا رسالة شُكر من اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، على تلبية طلب ملتقى مدربي غزة، وعلى حسن الاستقبال المعتاد دائمًا من النادي الأهلي».