بصورة تجمعهما.. علي ربيع يهنئ بيج رامي على مستر أولمبيا



هنأ الفنان علي ربيع البطل المصري بيج رامي، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



ونشر علي ربيع صورة تجمعهما وعلق قائلا :"

مبرووووك موفق دايما ان شاء الله"



وتوج ممدوح السبيعي نجم كمال الاجسام الملقب بـ “ بيج رامي ” باللقب الثاني على التوالي بلقب مستر اولمبيا في انجاز تاريخي لبلد عربي وأفريقي.

وأكد ممدوح السبيعي بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي" أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي براندون كيري صاحب لقب عام 2019 والإيراني هادي شوبان والغاني ويليام بوناك والأمريكي هانتر لابرادا والأمريكي نيك والكر ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وقد سيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.