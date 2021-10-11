تشيلي: إصابة 18 شخصا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين

أصيب 18 شخصا في مواجهات بين قوات شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من السكان الأصليين في تشيلي.



وذكرت قناة ( فرنسا 24) الإخبارية اليوم الإثنين، أن نحو ألف ناشط من هنود المابوتشي ـ السكان الأصليين في تشيلي ـ تظاهروا في وسط سانتياجو حيث ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية لقبيلتهم من أجل المطالبة بالحكم الذاتي، مضيفة أن قوات الشرطة قامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.



من جهتها، أوضحت الشرطة التشيلية ـ في بيان ـ أن امرأة واحدة و17 شرطيا أصيبوا في المواجهات، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 10 أشخاص.