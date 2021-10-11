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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخر استعدادات فرح مجدي أفشة لاعب الأهلي داخل قريته بكرداسة.. فيديو

محمد مجدي قفشة
محمد مجدي "قفشة"

يستعد محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لإقامة حفل زفافه داخل قرية "كومبرة"، مسقط رأسه بمركز كرداسة في محافظة الجيزة، غدًا الموافق الثلاثاء 

 

وحرص محمد مجدي “أفشة” علي دعوة جميع أهالي قرية "كومبرة"، في دعوة عامة علي لافتات علقت في شوارع القرية، ما أحدث فرحة عارمة وكبيرة بين أهالي قرية كومبره ومركز كرداسة بأكمله من أجل زفاف "أفشة".

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" مظاهر الاستعدادات لحفل زفاف اللاعب محمد مجدي "أفشة"، وسط تزيين الشوارع بديكورات ملونة ومتعددة، مع كتابة أسمه "أفشة" بخطوط كبيرة وعريضة وسط الديكورات باللون الأسود.

 

ويقوم شباب وأهالي قرية كومبرة، بالمساعدة في تزيين الشارع والمكان المخصص لفرح اللاعب محمد مجدي "أفشة"، علي أتم الاستعداد للاحتفال بمراسم حفل الزفاف غدًا الثلاثاء.

 

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إيهاب توفيق يحيي حفل زفاف “أفشة”

 

و أعلن الفنان إيهاب توفيق، إحياء حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمد مجدى "أفشة"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وكتب إيهاب توفيق: "شرفني كابتن محمد مجدي قفشه في خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعه كبيرة من الأصدقاء .. ألف مبروك ياكابتن مصر الزواج وعقبال مانشوف أولادك إن شاء الله".

 

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