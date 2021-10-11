شاهد.. طريقة عمل الكبدة بالبطاطس للشيف شربيني

تعد الكبدة من الأكلات المغذية التى تمتلك مذاقا شهيا لا مثيل له ويمكن إعدادها بطرق كثيرة ومتنوعة من بينها الكبدة بالبطاطس .

نقدم لكم طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبدة بالبطاطس



كبدة

بصل قاورمة

بطاطس

زيت

بقدونس

ملح

فلفل أسود

خل

كمون

بابريكا

ثوم

ديمي جلاس



طريقة عمل الكبدة بالبطاطس

* قطعي البطاطس بحجم بصل القاورمة وحمريها مع البصل في زيت غزير ساخن ثم اغلي الكبدة في ماء به ملح وكمون وخل

* افرمي الثوم وضعيه في طاسة بها زيت على النار ثم ضيفي اليه بصل مفروم ناعم واتركيه حتى يحمر وضيفي الكبدة والكمون والبابريكا وملح وفلفل أسود وبقدونس مفروم

* ضيفي البطاطس والبصل المقليين وذوبي الديمي جلاس مع ماء وضيفيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج ثم قدمي الكبدة بالبطاطس مع العيش البلدي.