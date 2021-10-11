الأهلي : موسيماني لن يرحل عن تدريب الفريق

أكدت إدارة الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر في أداء عمله حتي نهاية تعاقده.

وقال مصدر بالأهلي إن موسيماني مستمر ولن يرحل حتي نهاية تعاقده الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2022.

واضاف:" هناك تفاوض حول العقد الجديد ولكن طلبات المدرب الجنوب أفريقي كبيرة..علي الأقل هو مستمر حتي نهاية الموسم الحالي".

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك عقب نهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة مع انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال الفريق في فقرات متنوعة، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا وقال إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.