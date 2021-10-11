لمدة يوم واحد.. شابة تكشف عن تجربتها في منصب وزيرة التضامن

قالت نجلاء فتحي، شابة من إحدى دور الأيتام، تقلدت منصب وزيرة التضامن لمدة يوم، إنها كانت تجربة عظيمة، مؤكدة “لم أكن أحلم أن أنل الفرصة حتى أكون وزيرة للتضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم مناقشة عدد من الملفات الهامة، مع وزيرة التضامن، مشيرة إلى أن الدكتورة نيفين القباج تتحمل أعباءً كبيرة.

وتابعت نجلاء فتحي، أن الوزيرة اطلعتني على ملفات وبرامج الوزارة والهيكل التنظيمي لها والأجندة اليومية التي تتطلع عليها أول دخولها.

شابة من إحدى دور الأيتام

وأشارت ، شابة من إحدى دور الأيتام، تتقلد منصب وزيرة التضامن لمدة يوم إلى أن الوزيرة قامت باضطلاعي على طبيعة عمل البرامج والجمعيات الأهلية التي تدعمها الوزارة فيما يخص المواطن.