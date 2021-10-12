اقتصاد الإمارات|"غرفة الشارقة" تبحث مع البرازيل التعاون الاستثماري في الزراعة والأمن الغذائي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال لقائها وفدا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية تعزيز التعاون المشترك بين إمارة الشارقة والبرازيل لزيادة حجم التجارة البينية وفتح آفاق الشراكات بين مجتمع الأعمال والمستثمرين من الطرفين وخاصة في مجال الزراعة والامن الغذائي ، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة و شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية و تامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة.

ولفت الجانبان إلى أهمية تعزيز التواصل لفتح مجالات للتعاون الاستثماري في قطاعات الزراعة والسياحة وغيرها كما تم بحث تبادل للبعثات التجارية لعقد ملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية وإمكانية التعاون والشراكة بين المستثمرين.

وأكد عبد الله سلطان العويس حرص الغرفة على دفع مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة والبرازيل إلى مراحل متقدمة والتنسيق المتواصل لتقديم كل ما يمكن من تسهيلات ومزايا تعزز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل وتطوير الروابط بين قطاع الأعمال الخاص في الإمارات والبرازيل ، مشيرا إلى أن البرازيل تعد شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات وهي من أكثر دول أمريكا الجنوبية علاقة مع الإمارات حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2020 نحو 2.8 مليار دولار أمريكي على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية.

وأشار العويس إلى الوفد الزائر وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي يجب استكشافها وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلالها بين الشارقة والبرازيل لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والغذاء بما يعزز من مساهمة الشارقة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن غرفة الشارقة لديها أكثر من 70 ألف عضو مؤكدا التزامها بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال البرازيليين لتأسيس شراكات اقتصادية وذلك انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة لهم والترويج للشارقة كمركز تجاري عالمي.

وأعرب أوسمار شحفة عن إعجابه الشديد بما حققته إمارة الشارقة على صعيد البنية التحتية اللوجستية وبيئة الأعمال المتطورة وتشجيع الاستثمار وتوفير أنظمة متطورة لتأسيس الأعمال وبناء مناطق حرة ذات بنية تحتية حديثة وقطاع تعليمي وأكاديمي وفق أرقى المواصفات العالمية ،مؤكدا أن هذه المزايا تفتح المجال أمام بناء تحالف مستقبلي أكثر حيوية بين البرازيل والشارقة ،معربا عن اهتمام بلاده بدفع وتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المتبادلة بين القطاعين الخاص في البرازيل والشارقة إلى أفضل المستويات وموجها دعوة لغرفة الشارقة للمشاركة في المعرض العالمي للمنتجات الحلال في العاصمة البرازيلية الذي سيقام في ديسمبر القادم والمنتدى الإقتصادي البرازيلي العربي الذي سيقام في يوليو 2022 والمشاركة أيضا في حفل الغرفة التجارية العربية البرازيلية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها.

وفي ختام اللقاء اطلع الوفد الزائر خلال جولة أجراها في كافة مرافق الغرفة على أهم الخدمات التي تقدمها لأعضائها شملت إدارة خدمات الأعضاء حيث تعرفوا على آليات العمل في استخراج شهادات العضوية وشهادات المنشأ والخدمات المختلفة.