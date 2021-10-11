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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض المسلسل السعودى «سنوات الحب والحرب»

سنوات الحب والحرب
سنوات الحب والحرب

كشفت منصة شاهد vip  عن موعد طرح المسلسل السعودى سنوات الحب والحرب ، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى .

ومن المقرر عرض مسلسل سنوات الحب والحرب خلال شهر نوفمبر المقبل على المنصة . 

يتناول مسلسل سنوات الحب والحرب  فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية التي أصدرها السلطان العثماني آنذاك لكل من هم في عمر الخدمة وفي كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة العثمانيين آنذاك.

مسلسل سنوت الحب والحرب  دراما اجتماعية ولن تغيبيب عنه التفاصيل الرومانسية حيث ستتناول حياة أربعة شبان.

مسلسل سنوات الحب والحرب من بطولة عابد الفهد ، عبد الرحمن اليمانى ، طلال الجردى ، فادى صبيح . 

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ومن ناحية أخرى يشارك الفنان عابد فهد بجانب مسلسل سنوات الحب والحرب فى بطولة مسلسل 350 جرام من تأليف ناديا الأحمر ، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة  سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور .

مسلسل 350 جرام تدور أحداثه حول محامي متدرب في مكتب نوح الريس الذي يقوم بدوره عابد فهد، وهو شخص يتيم ربي في ملجأ، وتخرج من الجامعة ويجهزه رئيسه ليصبح خليفته، وتصبح علاقتهما قوية مع الوقت. 

 

 

سنوات الحب والحرب محمد لطفي عابد فهد 350 جرام خالد نجم الفنان عابد فهد

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