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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجآت جديدة.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لتحفة جوجل Google Pixel 6

تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لتحفة جوجل Google Pixel 6

مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي لهواتف Google Pixel 6 من شركة جوجل الأمريكية، كشفت تسريبات جديدة المواصفات الكاملة للهواتف التي ستصدر ضجة كبيرة في أسواق الهواتف الذكية. 


وعلى الرغم من أن هواتف Google Pixel لم تلقى إقبالا واسعا من المستخدمين حين وقت الإعلان عنها، إلا أن هواتف Google Pixel 6  تلقى حتى من قبل الإعلان عنها اهتماما كبيرا نظرا لمواصفاتها التي تعد أكبر ترقية من جوجل على الإطلاق. 

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وبحسب موقع GSMArena فإن المسرب الشهير إيفان بلاس كشف عن مواصفات الهواتف قبل أخذ الإعلان عنها رسميا في 19 أكتوبر المقبل.  

 

 المواصفات الكاملة لهواتف Google Pixel 6 


  وستأتي هواتف Google Pixel 6  بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير يتراوح من 10 هرتز إلى 120 هرتز لتوفير الطاقة، مع حماية للشاشة من نوع Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة المياه والغبار. 


وستقدم هواتف Google Pixel 6 كاميرا أساسية  بمستشعر 50 ميجابكسل ، مع إضاءة بنسبة 150٪ لإلتقاط الصور الليلية، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم  4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.


وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD ، مع تقنية  HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.

Carphone Warehouse leaks Pixel 6 and 6 Pro in full detail
هواتف Google Pixel 6 

وستحتوى Google Pixel 6 على بطارية بسعة أكبر من 4000 مللى أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط عبر فتحة USB-C ، بحيث يصل إلى 50٪ في 30 دقيقة  .

Carphone Warehouse leaks Pixel 6 and 6 Pro in full detail
هواتف Google Pixel 6 


وتعمل هواتف Google Pixel 6 بمعالج من مجموعة شرائح Google Tensor ، من تصنيع شركة جوجل أسرع بنسبة 80٪ من معالجات هواتف بيكسل السابقة. 


وقررت شركة جوجل دعم Google Pixel 6 بالتحديثات الأمنية لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، لمساعدة المستخدمين على حماية هواتفهم من الاختراقات والفيروسات. 
 

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