جائزة جامعة بنها التقديرية للدكتور عبدالله زلطة في مجال حقوق الإنسان

فاز الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان تقديرا لأنشطته ومؤلفاته وعضويته في احدي منظمات حقوق الإنسان، وكرمه د. جمال سوسة الرئيس الجديد لجامعة بنها في الحفل الذي أقيم بمناسبة يوم التميز العلمي.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالله زلطة له أكثر من ٣٠ كتابا وبحثا في مجالات الصحافة والاعلام وقضايا المرأة والطفولة ، وهو محاضر معتمد في العديد من معاهد وأكاديميات ومراكز التدريب في مصر ودول الخليج العربي .

كما سبق لـ الدكتور عبدالله زلطة تولي منصب رئيس قسم الاعلام بجامعة بنها لمدة ٦ سنوات ، وعضوية لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلي للجامعات، وعضوية الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وتدرس كتبه في العديد من كليات وأقسام الإعلام بالدول العربية.

كما شارك الدكتور عبدالله زلطة في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والعراقية ، وتستعين به الإذاعات والقنوات العربية كمحلل سياسي للأحداث الجارية علي الصعيدين العربي والدولي .