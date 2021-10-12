عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرق التقديم في مزاد جمارك السيارات.. الأسبوع القادم

جمارك السيارات
جمارك السيارات

تنظم مصلحة الجمارك المصرية الثلاثاء المقبل مزادا علنيا لبيع 41 سيارة ودراجة نارية وارد الخارج ومخزنة بساحة السيارات بمطار القاهرة.


قال تقرير صادر عن جمارك السيارات؛ إنه من المقرر عقد جلسة المزاد بالنادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، لسيارات من ماركات شهيرة.

«جمارك السويس» تفرج عن سيارات بـ 261 مليون جنيه سبتمبر الماضي

جمارك الإسكندرية تضبط حالات تزوير وتلاعب للتهرب من سداد الضرائب والرسوم


حددت مصلحة الجمارك عددا من الشروط لقبول المشاركين من الأفراد و التجار؛ بالمزاد أبرزها شراء كراسة شروط ومواصفات بمبلغ 400 جنيها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومعاينة السيارات محل الشراء بمطار القاهرة في التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا خلال فترات العمل الرسمية حتي توقيت انعقاد المزاد، وصورة بطاقة رقم قومي سارية للتقدم وصورة من البطاقة الضريبية بالنسبة للتجار.


قالت مصلحة الجمارك إن السيارات المباعة تخضع لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، علي أن يتم سداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه يتم خصمه من قيمة السيارة حال رسوها أو رده في حالة عدم الفوز بالمزاد.

 

جمارك السيارات مزاد علني مال واعمال اخبار مصر مصلحة الجمارك جمرك مطار القاهرة

موضوعات متعلقة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد محاولة اختراق موقع النيابة الإدارية.. هذه العقوبات في انتظار المتهمين وفقا للقانون

برلماني: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تضر بالجسم في هذه الحالة

دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ليست مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة السيول

أخبار السيارات| تعرف على أشهر 4 سيارات طائرة.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر: مطر وبرق ورعد وتقلبات جوية خلال ساعات.. طارق شوقي: المصروفات المدرسية لا تساوي ثمن الكتب

عاقبوها لعدم ارتداء الحجاب.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على صيدلانية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ