طرق التقديم في مزاد جمارك السيارات.. الأسبوع القادم

تنظم مصلحة الجمارك المصرية الثلاثاء المقبل مزادا علنيا لبيع 41 سيارة ودراجة نارية وارد الخارج ومخزنة بساحة السيارات بمطار القاهرة.



قال تقرير صادر عن جمارك السيارات؛ إنه من المقرر عقد جلسة المزاد بالنادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، لسيارات من ماركات شهيرة.



حددت مصلحة الجمارك عددا من الشروط لقبول المشاركين من الأفراد و التجار؛ بالمزاد أبرزها شراء كراسة شروط ومواصفات بمبلغ 400 جنيها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومعاينة السيارات محل الشراء بمطار القاهرة في التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا خلال فترات العمل الرسمية حتي توقيت انعقاد المزاد، وصورة بطاقة رقم قومي سارية للتقدم وصورة من البطاقة الضريبية بالنسبة للتجار.



قالت مصلحة الجمارك إن السيارات المباعة تخضع لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، علي أن يتم سداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه يتم خصمه من قيمة السيارة حال رسوها أو رده في حالة عدم الفوز بالمزاد.