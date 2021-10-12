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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمطلع عام 2022.. الهجرة تكشف تفاصيل جديدة عن وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن هناك وثيقة  التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث  تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار  "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022.

 

وأضاف عمرو عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، ان أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من  الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها،  لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات  الوفاة لعودة الجثمان،  وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

 

وتابع عمرو عباس، أن ٣٠٠ جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و١٠٠ جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

 

 تعديل بعض بنود النظام الأساسي

وأشار  مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات إلى ان  أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها  تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.

 

وزيرة الهجرة وثيقة التأمين الاختيارية السفير عمرو عباس الحوادث الشخصية للمصريين لبنك المركزي

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