15 دعاء للميت لا ترد.. كلمات عظيمة عن النبي محمد

دعاء للميت لا يرد.. الدعاء من أحب العبادات إلى الله تعالى، لذا يحرص المسلم على التضرع إلى رب العالمين، لقضاء حاجته وتيسير أمره وتحقيق مراده، كما أنه شعور بالراحة النفسية والطمأنينة، وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر"، وعنه صلى الله عليه وسلم:"إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرأُ خائبتين".

دعاء للميت لا يرد.. وللدعاء شروط إجابة منها:"الإخلاص لله تعالى، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي في البداية والختام، اليقين بالإجابة، الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال، حضور القلب، وتحري أوقات الإجابة"، وتلك الأوقات من بينها :" ليلة القدر، وقت السحر، عقب الصلوات الخمس، بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، السجود في الصلاة، وعند خروج روح الميت".

دعاء للميت لا يرد.. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث من شأنها الدعوة بها للتخفيف عن الميت والتعبير عن الحزن والضراعة لله كي يعفو عنه منها:" استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ"، وعنه صلى الله عليه وسلم قوله:"اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم".

دعاء للميت لا يرد.. ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قوله: "إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثةٍ إلا من صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ"، وعنه صلى الله عليه وسلم قوله: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علَّمَه ونشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لابن السبيل، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته".

دعاء للميت لا يرد

ومن بين الأدعية المأثورة عن النبي للموتى يرصدها صدى البلد في التقرير التالي:

1- اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

2- اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

3- اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.

4- اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

5- اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

6- اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم.

7- اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

8- اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين.

9- اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك.. يا أرحم الراحمين.

10- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

11- اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، وأملأ قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

12- اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم قِهِ عذابك يوم تبعث عبادك.

13-اللهم يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك محمد صلّى الله عليه وسلم.

14-اللهم يا رحمن الدنيا والآخر ورحيمهما ارحمنا، وارحم أمة محمد رحمة كافة تغنينا عن رحمة من سواك.

15-اللهم أطعمه من الجنة، واسقه من الجنة، وأره مكانه من الجنة، وقل له أدخل من أي باب تشاء.

أفضل الصدقات للميت

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل صدقة يقدمها الوالد لوالده المتوفي، أن يساعد في تعليم إنسان، لأنها تجمع الصدقة والخير والعلم النافع.

وأضاف الورداني خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: ورد في ذلك حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وتابع: في الحديث فضل الولد الصالح حيث إنه مِن عمل والده إذا أحسن تربيته، ففيه الحث على تربية الأولاد الصالحين؛ فهم الذين ينفعون والديهم في الآخرة، ومِن نفعهم أنهم يدعون لهم.