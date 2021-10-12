مبروك عطية: الأغاني كلام  حلاله حلال وحرامه حرام

أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي خلال رده على فتوى دار الإفتاء بجواز سماع الأغاني أن الأغاني كلام حلاله حلال وحرامه حرام .

وأضاف خلال فيديو نشره على موقع اليوتيوب أن سماع الأغانى التى تصف المرأة عارية أو تثير اللغط وتدعو الي أشياء بغيضه فهي حرام قطعا أما وإذا كانت كلمات مهذبه لا تخدش الحياء ولا تثير إثاره ولا تصف إمرأة عارية فلا بأس بالطيب ويحرم الخبيث وهذا طبقا للقاعدة الشرعية للأية الكريمة «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».

وأضاف أن الإنسان إذا كان وحده وأحس بوحشة فبإجماع الفقهاء عليه أن يذهب عليه وحشته بأي شىء يسمعه يذهب الوحشة عنه شرط ألا ينشره بين الناس .

وأوضح أن الأغاني يحرم سماعها إذا كانت تعطل عن الصلاة أو عن العمل وذلك لأن القرآن الكريم وهو أعظم مسموع لا يصح قرأته في وقت الصلاة أو تأخير العمل بسبب سماعه أو قراءته فما بالك بالأغاني .

حكم سماع الأغاني

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأغاني عبارة عن كلمات تصحبها موسيقى وهي صوت، وكلاهما يخضع لمعايير من شأنها أن تجعلها حلالاً أو تجعلها حراماً.

ولفت وسام في إجابته على السائلة إلى أن الحلال في تلك الأشياء ما كان منضبطاً بالأخلاق ويدعوا إلى جيدها ولا يثير الشهوات المحرمة، أما عدا ذلك مما يدعوا إلى سيء الأخلاق ويثير الشهوات فهو محرم.

حكم سماع الأغاني

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم يجوز له سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام في حالات معينة نصت عليها الشريعة الإسلامية.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حكم الشرع فى سماع الأغاني؟»، أن الأغانى كما يقول الإمام الشافعي (حسنه حسن وقبيحه قبيح) بمعني أن الأغانى كلام فهذا الكلام إذا كان مضمونه حسنا فهى جائزة، فإن كانت الأغاني ليس بها فحش أو دعوة للإباحية أو عُري أو إظهار للعورات فهى جائزة فلابد أن نفهم قضية الأغانى من خلال هذا المنظور.

وأشار إلى أن الموسيقى صوت جميل يطرب النفس فإذا كانت داخل إطار الشريعة أى لم يخرج به الإنسان شكلًا أو مضمونًا عن حدود الله فهو جائز ومباح ولا شيء فيه.