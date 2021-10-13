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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

تبغ عمره 10 آلاف
تبغ عمره 10 آلاف سنة

اكتشف عدد من العلماء،  أدلة على أن البشر كانوا يستخدمون التبغ قبل ما يقرب من 10000 عام مما كان يعتقد سابقًا.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تم العثور على بقايا نباتات التبغ المتفحمة التي يبلغ عمرها حوالي 12300 عام في مدفأة قديمة بصحراء يوتا تعود إلى زمن الأمريكيين الأوائل.

وأفادت الصحيفة أن هذا الاكتشاف يشير إلى  أن مجتمعات الصيد  التي استعمرت الأمريكتين لأول مرة كانت تستخدم التبغ في وقت أبكر بكثير مما أدركه علماء الآثار. 

 

وأوضحت أن أقدم دليل سابق على استخدام الإنسان للتبغ كان بقايا النيكوتين الموجودة في أنابيب التدخين في ألاباما والتي يعود تاريخها إلى حوالي 3300 عام.

وأخبر دارون ديوك ، قائد الفريق ، موقع Live Science أن بذور التبغ كانت "مفاجأة غير متوقعة"، حيث استبعد الباحثون النظريات القائلة بأن نبات التبغ ربما كان موجودًا في بطون البط أو تم استخدامه كحطب قبل إثبات أن  التبغ تم استخدامه عن قصد.

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