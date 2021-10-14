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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: لم يتم إبلاغنا بموعد ومكان مباراة الأهلي.. و2000 مشجع سيحضرون.. فيديو

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي

قال علي أبو جريشة، رئيس لجنة الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن الفريق خاض معسكر طويل تحت قيادة طلعت يوسف، تخلله 5 مباريات ودية، مشددًا على الفوائد العديدة التي تحققت من خلال هذا المعسكر.

 

وأضاف أبو جريشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يتوسم خيرًا في نتائج الإسماعيلي بالموسم المقبل عن الماضي، على الرغم من صعوبة المنافسة بالدوري الجديد.

 

وتابع أن المنافسة ستكون قوية بين الأندية، خاصة وأن الجميع دعم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، موضحًا أن مباراة فريقه أمام الأهلي ستشهد حضور الجماهير بـ1000 لكل مشجع، بينما لم يتم إبلاغ النادي بموعد المباراة ومكان إقامتها.

 

وأوضح أبو جريشة أنه لا بد من إقامة المباراة على ملعب الإسماعيلية، خاصة وأنه لا يوجد ما يدعو لإقامة المباراة خارج الإسماعيلية، في ظل العلاقات الطيبة مع الأهلي، مشددًا أن رابطة الأندية مهمتها تسوية الأزمات السابقة.

على أبو جريشة النادي الاسماعيلي طلعت يوسف هاني حتحوت الاسماعيلي الأهلى

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