"البنك المركزي": أسعار النفط تصل لأعلي مستوي منذ سنوات

قال البنك المركزي ، أن أسعار النفط عالميا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد اجتماع أوبك حيث اتفقوا على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية التدريجية في إنتاج النفط، مما أثار مخاوف التضخم.

وذكر تقرير تحليل مؤشرات أداء الأسواق العالمية الصادر عن البنك المركزي انه على الصعيد المالي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي زيادة قصيرة الأجل في سقف الديون لتجنب التخلف عن السداد على المدى القريب. أما بالنسبة لتقرير الوظائف.



و جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية أقل من التوقعات، إلا أن المستثمرين اعتبروا التفاصيل والأجزاء الأخرى من التقرير ليست سيئة.

وقاد التقرير المستثمرين للاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول. ارتفعت الأسهم خلال الأسبوع بينما خسرت سندات الخزانة مع تزايد مخاوف التضخم على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وخسرت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع على صعيد استمرار مخاوف التضخم، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وكذلك نتيجة لتحسن الرغبة في المخاطرة بعد أن أقر مجلس الشيوخ تشريعًا لرفع سقف الديون مؤقتا وبالإضافة الى ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وواصلت سندات الخزانة خسائرها حيث يعتقد المستثمرون أن ارتفاع الأجور بشكل أقوى من المتوقع في سبتمبر وانخفاض البطالة، سيزيدان من الضغوط التضخمية على الرغم من النمو الضعيف في الوظائف غير الزراعية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت عوائد غالبية سندات الخزانة.

ومن الجدير بالذكر أن العائد القياسي للسندات أجل 10 سنوات كسر يوم الجمعة مستوى الـ 1.60% للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، مرتفعًا إلى 1.614%.