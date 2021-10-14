البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق 1.9 مليار دولار فائضا خلال العام المالي الماضي

اعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بعجز قدره 8.6% عن نفس الفترة من العام السابق نظرا لتأثيرات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، معتبرا أن الارتفاع يعكس حالة التعافي الاقتصادي المتسارع للاقتصاد المصري.

قال البنك المركزي المصري في تقرير أداء ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي، ميزان المعاملات الجارية حققا فائضا كليا رغم ارتفاع عجوز حساب المعاملات الجارية بقيمة 18.4 مليار دولار مقارنة بـ11.2 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي، معتبرا أن الارتفاع المؤقت جاء نتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية لأقل من نصف ما تم تحقيقه في العام المالي قبل الماضي متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة العالمية و تداعيات فيروس كورونا علي العالم.

وارجع تقرير البنك المركزي الفائض الكلي في تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بقيمة 23.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في العام المالي قبل السابق نظرا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بالأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسيات التيسير الأوضاع المالية العالمية رغم حالة عدم اليقين المستمر نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد القومي.