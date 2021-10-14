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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

فلسطين
فلسطين

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية.

 

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص صوب فلسطينيين اثنين بالقرب من القدس، ما أدى إلى استشهاد أحدهما.

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وأدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن: "قواته أطلقت النار على فلسطينيين اثنين بزعم قيامهما برشق زجاجة حارقة على سيارة إسرائيلية على الطريق الواصل بين بيت لحم والقدس جنوب الضفة الغربية".

فيما قالت مصادر فلسطينية إن: "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة في بيت جالا غربي بيت لحم، وشرعت بإطلاق النار ما أدى لإصابة فلسطيني بالرصاص واعتقال آخر. وتم إبلاغ الارتباط الفلسطيني باستشهاد الشاب الفلسطيني".

 

الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية جيش الاحتلال فلسطين رصاص الاحتلال

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