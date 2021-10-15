بهدف نظيف .. الأرجنتين تتخطي عقبة بيرو في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب الأرجنتين أمام ضيفه بيرو بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس آيرس، في الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز ، لاوتاررو مارتينيز نجم انتر ميلان الإيطالي هدف منتخب الأرجنتين فى الدقيقة 43 من زمن المباراة، من ضربة رأسية فشل حارس بيرو فى التصدى لها

بينما أهدر منتخب بيرو ركلة جزاء باقدام اللاعب يوشيمار يوتون فى الدقيقة 65 عقب اصطدامها بالعارضه



كما حقق منتخب بوليفيا فوزا عريضا على ضيفه باراجواى برباعية نظيفة، في اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الخميس، على ملعب "هيرناندو سيليس".