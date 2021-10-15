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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليس الأسد ولا الفار.. شيرين رضا تكشف عن الشئ الذى يرعبها.. فيديو

الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها تخاف من الصرصار، فقط ولا تخاف من الفار، أو الأسد، مضيفة “الصرصار بـ يجيب من الآخر”.
 

خصص برنامج " 8 الصبح" فقرة خاصة عن مهرجان الجونة السينمائى، وما تم فى أول يوم للمهرجان، وتم الحديث مع مجموعة من النجوم عن أشياء غريبة منها: "أكثر حاجة بتخاف منها أيه.. وبتعرف تغني ولا".
 

وحضر لمهرجان الجونة، عددا من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.

 

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وتنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

 

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

 


مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

شيرين رضا الفنانة شيرين رضا مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي داليا البحيري

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