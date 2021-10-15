رئيس جامعة بنها يوجه بإعادة تنسيق الدور الأرضي لمبنى الإدارة ويتفقد المخازن المركزية

تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، الدور الأرضى بمبنى إدارة الجامعة والذى يضم عددا من المخازن والمكاتب الإدارية.

اقرأ أيضا:

ضبط مركز للدروس الخصوصية بمدرسة تحت الصيانة الشاملة في القليوبية



ووجه رئيس الجامعة بإعادة تنسيق المكان ونقل جميع المخازن بالدور الأرضي الى المخازن المركزية التى يتم إنشاؤها بأرض الجامعة بكفر سعد كأحد متطلبات الصحة والسلامة المهنية وحفاظا على مكانة المبنى التاريخية والتعليمية.



وفى نفس السياق أجرى الدكتور جمال سوسه جولة تفقدية لمشروع إنشاء المخازن المركزية يرافقه الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة.

ويقام مشروع المخازن المركزية بإجمالي مساحة 2500 متر مربع ويضم : مخزن بمساحة 1500 متر ، ومخزن آخر بمساحة 1000 تم تقسيمه الي 6 مخازن وغرف إدارية ، كما ان المخازن مزودة بكاميرات مراقبة وجميع انظمة الحماية المدنية طبقا للاكواد والمواصفات.



وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وازالة اى معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.