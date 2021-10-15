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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تستعرض جمالها بفيديو جديد من مهرجان الجونة والجمهور: عروسة البحر

صدى البلد

نشرت الفنانة مني زكي فيديو جديدا لها من مهرجان الجونة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت الفنانة  منى زكى وهي تستعرض جمالها، بإطلالة أنيقة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستانا طويلا  باللون الأسود واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل إطلالتها جريئة  وأخذ قصة السمكة.

 

وحاز الفيديو علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :

عروسة البحر  ، قمر ، كيوت السينما المصرية.

بفستان سمكة.. منى زكى تثير الجدل بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور

 

و كان قد أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ مننفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسلالخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.
 

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا،مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

انتشال التميمى

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرينسليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجاناتالدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعدادلمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان.

https://www.instagram.com/reel/CVDCdZ5o5_1/?utm_source=ig_web_copy_link

مهرجان الجونة أبناء منى زكي وأحمد حلمي اعمال منى زكي اطلالات منى زكى منى زكى

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