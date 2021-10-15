ليلى علوي تخطف أنظار جمهورها من مهرجان الجونة.. والجمهور: بتصغري وتحلوي

نشرت الفنانة ليلي علوي صورا جديدة من مهرجان الجونة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلي علوي بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان لامع باللون الفضي، مما حازت على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: بتصغري و تحلوي ، قمر ، جميلة جدا.

وحظيت ليلى علوي، على اهتمام الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت لموقف محرج على السجادة الحمراء، في افتتاح مهرجان الجونة أمس الخميس.

وأظهر الفيديو الذي وثق الموقف، مرور دينا الشربيني بصحبة حسن أبو الروس على السجادة الحمراء، بينما كانت خلفهما الفنانة ليلى علوي ، والذي قام رجلًا بالدهس على طرف فستانها دون قصد، فكادت أن تسقط أرضًا لولا أنها تفادت الأمر.



وكان قد أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.