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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أمر ملكي بتعيين توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة

الملك سلمان يأمر
الملك سلمان يأمر بتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

وشملت الأوامر الملكية السعودية إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل بدلا منه.

كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر الملكية ترقية مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

كما أمر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس "الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين" من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه".

وأضافت أنه "عيّن عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير".

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