برلمانية: مشروعات الربط الكهربائي نقلة نوعية ..وتسهم في فتح أفاق استثمارية جديدة

قالت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك طفرة ونقلة نوعية في مجال الكهرباء والطاقة، حيث برز ذلك من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ومنها تأهيل وإنشاء محطات توليد الكهرباء التي يولي الاهتمام بها حاليا.

وأضافت " العشري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروعات الربط الكهربائي التي تبنتها الدولة بالشراكة مع عدد من الدول منها ليبيا والسعودية ليكون أحدثها مع اليونان وقبرص، تعد الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وأوروبا، لافتة إلى أن هذا النوع من المشروعات سيسهم في فتح أفاق استثمارية متعددة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أبرز أهدف مشروعات الربط الكهربائي تكمن في تحقيق التبادل الكهربي بين الدول مما يعمل علي توطيد العلاقات بين الدول المشاركة وبعضها البعض.

وتابعت النائبة، تعيش مصر أزهي عصور التقدم والتنمية في مجال الطاقة والكهرباء، مشيدة بجهود الوزارة في تحقيقها أهداف خطة التنمية المستدامة.