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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بمدرسة بسوهاج

طلاب ذوي القدرات الخاصة يشكون من عدم وجود معلمين مدربين على التعامل معهم

صدى البلد

أرسل القارئ عبد الرحمن احمد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد شكواه متضررا من عدم وجود المعلمين المدربين على التعامل مع ذوى الإعاقة.

 

وقال محمد في شكواه انا طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة فى الصف الثانى الثانوى الأدبى فى مدرسة المنشأة الثانوية المشتركة الجديدة بمحافظة سوهاج تم تقديم طلب بإنشاء غرفة مصادر بالمدرسة و توفير المعلمين المدربين على التعامل مع ذوى الإعاقة على البوابة الإلكتروني لمجلس الوزارء و تمت الموافقة من وزارة التربية والتعليم. قسم التربية الخاصة.
 

وأضاف تم عمل لجنة لتحديد الغرفة المناسبة و المعلمين و تدريبهم على التعامل مع ذوى الإعاقة لكن
( لم يتم عمل غرفة المصادر لذوى الإعاقة فى المدرسة حتى الأن ) و تم توجيهى إلى محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم و أخبرونى أنه لا يوجد ميزانية لإنشاء الغرفة.

 

وأشار أن توجد فى المدرسة حالتين من ذوي الإعاقة وهي شلل دماغى و إعاقة بصرية و أنا اعاني من شلل دماغي و نبيبات في المخ.

 

وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً أن يصدر قرار إنشاء غرفة المصادر فى مدرستى ( المنشأة) بسوهاج لأتعلم بطريقة
صحيحة و صحية للتواصل مع 01002570731

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

خدمة بين الناس بين الناس المعلمين ذوي الإعاقة سوهاج

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