طلاب ذوي القدرات الخاصة يشكون من عدم وجود معلمين مدربين على التعامل معهم

بمدرسة بسوهاج

أرسل القارئ عبد الرحمن احمد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد شكواه متضررا من عدم وجود المعلمين المدربين على التعامل مع ذوى الإعاقة.

وقال محمد في شكواه انا طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة فى الصف الثانى الثانوى الأدبى فى مدرسة المنشأة الثانوية المشتركة الجديدة بمحافظة سوهاج تم تقديم طلب بإنشاء غرفة مصادر بالمدرسة و توفير المعلمين المدربين على التعامل مع ذوى الإعاقة على البوابة الإلكتروني لمجلس الوزارء و تمت الموافقة من وزارة التربية والتعليم. قسم التربية الخاصة.



وأضاف تم عمل لجنة لتحديد الغرفة المناسبة و المعلمين و تدريبهم على التعامل مع ذوى الإعاقة لكن

( لم يتم عمل غرفة المصادر لذوى الإعاقة فى المدرسة حتى الأن ) و تم توجيهى إلى محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم و أخبرونى أنه لا يوجد ميزانية لإنشاء الغرفة.

وأشار أن توجد فى المدرسة حالتين من ذوي الإعاقة وهي شلل دماغى و إعاقة بصرية و أنا اعاني من شلل دماغي و نبيبات في المخ.

وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً أن يصدر قرار إنشاء غرفة المصادر فى مدرستى ( المنشأة) بسوهاج لأتعلم بطريقة

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