هاتف محمول يستقر في معدة مصري لشهور

"معدة المصريين تهضم الزلط" هذا التعبير دومًا يجري على ألسنة المصريين للتعبير عن قدراتهم في تناول أي شيء وكل شيء حتى إذا كان هاتف محمول كامل، فقد تمكن مجموعة من الأطباء من إزالة هاتف محمول كان قد استقر داخل معدة الرجل لعدة أشهر.



شهدت مستشفى أسوان الجامعي وصول مواطن مصري يشتكي من ألم شديد في بطنه، وبعد أن أجرى الأطباء فحوصاتهم على المريض أتضح انه يعاني من التهابات وتقلصات شديدة في الأمعاء والمعدة.



فيما قامت المستشفى بإخضاع المريض لإجراء أشعة وغيرها من الفحوصات الطبية، وأوضحت تلك الأشعة انه هناك جسم غريب يرقد في معدته وهو في حاجة لإجراء جراحة عاجلة.

وبالفعل خضع المريض للعملية الجراحية وقاموا بإخراج الجسم الغريب، وليتضح أن الجسم الغريب هو هاتف محمول، كان قد استقر في معدته منذ 6 أشهر، مما تسبب في مشكلات شديدة بالمعدة كحجب الطعام وشعوره بالآلام.

ويتلقى المريض الذي لم يتم الكشف عن هويته حاليًا العلاج اللازم بالمستشفى.