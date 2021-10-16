عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وعناصر الأجهزة الأمنية في الخليل

اشتباكات بين مسلحين
اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وعناصر الأجهزة الأمنية بالخليل


ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين مجهولين وعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في المنطقة الجنوبية بالخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكات عنيفة بين مسلحين وعناصر تابعة للأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، دون معرفة خلفية الاشتباكات إلى هذه اللحظة.

فلسطين.. إصابة أكثر من 40 شخصًا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

مسؤول إسرائيلي كبير: أمريكا تعارض بناء المستوطنات علي أرض فلسطين


بينما أكدت مصادر فلسطينية أن إطلاق النار بين المسلحين وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية أدى إلى إصابة محول الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة في منطقة جنوب الخليل.

وكانت قوات الأمن الفلسطينية اقتحمت، الليلة قبل الماضية، منزل الناشط نزار بنات، والذي قتل على يد قوة أمنية في جنوب الخليل، فيما تقول العائلة إن السلطة الفلسطينية تطارد عددا من أفراد العائلة.

وفي سياق ذي صلة، أطلق مسلحون النار قبل أيام باتجاه مقر المقاطعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بينما أعقب ذلك انتشار مكثف لقوى الأمن الفلسطيني في محيط مخيم جنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن تحذيرات أمنية إسرائيلية من أن بؤرتين عنيفتين في الضفة الغربية، فقدت السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها عليهما، خلال الفترة الماضية.

وبحسب موقع ”والاه“ العبري، فإن ”هناك عددا من القضايا البارزة تحتاج حلا، وأهم هذه القضايا هي وجود بؤرتين عنيفتين بشكل خاص، فقدت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سيطرتها عليهما، وهما شمال الضفة وجنوب جبال مدينة الخليل“.

كما وأكد الموقع العبري، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ألمح إلى أن بعض المناطق تتطلب عمليات مركزة، بالإضافة إلى أن جهاز الشاباك كشف بأنه سيتم تغيير رئيس منطقة القدس والضفة الغربية“.

وأضاف الموقع العبري، أن ”هذه التصريحات جاءت بعد ساعات من تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، بالإضافة إلى الخطوات الأمريكية والغربية في المطالبات باستبدال حكومة محمد اشتية، بالضفة الغربية، وتنفيذ إصلاحات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية“.

من جهة أخرى، نقل الموقع العبري عن مصادر رفيعةٍ في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن السبب الأساسي لتفاقم الوضع الأمني هو إعلان السلطة الفلسطينية عن انتخابات للمجالس البلدية، التي ستجري فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة“.

وأشار الموقع العبري الذي نقل عن ذات المصادر إلى قولها، إنه ”في النصف سنة الأخيرة تطور صراع جديد في الأراضي الفلسطينية في عدة بؤر، أهمها منطقة بيتا الواقعة في نابلس، ومنطقة جنوب جبل الخليل“.

ترشيحاتنا

البلطي بـ30 والبوري 80 جنيها.. أسعار السمك في الأسواق اليوم.. فيديو

أول سيدة عربية.. مدبولي يُهنئ رئيسة الحكومة التونسية على المنصب الجديد

السيسي: لابد من تفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا كقاطرة جديدة للتنمية

سحر محمد صلاح أمام واتفورد.. هدف من كوكب آخر للفرعون المصري.. شاهد

حكايه بطولة.. منتخب مصر يتوج بـ ثالث لقب أفريقي في تاريخه 1986

70 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام توسكر الكيني بهدف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

كورونا يصطاد 3 أشخاص من بعثة الزمالك قبل ساعة من مباراة توسكر الكيني

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ