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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل جديدة لاحدث سيارة هايبرد من هوندا .. HR-V موديل 2022 | صور

تفاصيل جديدة لاحدث
تفاصيل جديدة لاحدث سيارة هايبرد من هوندا .. HR-V موديل 2022

تقدم شركة هوندا اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة مثل فئة السيدان الشهيرة والتي تضم الايقونة سيفيك وسيتي وقرينتهم الكبرى اكورد، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشبابية، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

 

وتواصل هوندا تألقها عبر نسختها الجديدة من تلك الفئة، ولكن مع قدرات كهربائية بالتوازي مع تكنولوجيا الهايبرد، من خلال السيارة HR-V موديل 2022، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها داخل الاسواق العالمية، حيث تقدم بالعديد من التجهيزات بالاضافة إلى القدرات الفنية الحديثة.

الأداء الفني للسيارة هوندا HR-V موديل 2022

 

زودت السيارة HR-V موديل 2022 بمحرك DOHC I-VTEC سعة 1500 سي سي، يعمل عبر المنظومة الهجينة والتي تعتمد على حركة البنزين والطاقة الكهربائية، حيث يستطيع هذا المحرك على انتاج قوة اجمالية قدرها 129 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر.

ويبلغ متوسط استهلاك تلك النسخة من الوقود نحو 5.4 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية المطروحة داخل هذه المنظومة تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 10.6 ثانية.

وتعتمد السيارة هوندا HR-V موديل 2022 على تصميم خارجي مبهر يضم شبكات امامية ذات تصميم تسلسلي متعدد المقاطع بطريقة عرضية، مع مصابيح ضباب جانبية، ومرايات ذات اشارات ضوئية، و مصابيح امامية عدوانية المظهر، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعوامس اضاءة خلفية.

أسعار السيارة الهجينة هوندا HR-V موديل 2022 عالميًا 

 

تبدأ أسعار السيارة HR-V موديل 2022 داخل السوق العالمي بقيمة قدرها 36.846 دولار أمريكي.

هوندا SUV HR-V السيارة HR-V موديل 2022 HR-V موديل 2022

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