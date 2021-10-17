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ديني

20 أبريل ميلاديا .. علي جمعة يحدد يوم مولد النبي بالرقم واليوم

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن يوم المولد النبوي الشريف بالأدلة والأرقام.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي الكريم ولد في يوم 20 أبريل عام 570 ميلادية ، أي بعد سيدنا المسيح عيسى ب570 عاما، ووافق هذا اليوم تقريبا طبقا للأبحاث 8 ربيع الأول الذي وافق يوم الإثنين الذي ولد فيه النبي بشكل قاطع فلم يولد في أي يوم آخر من الأسبوع.

وتابع: وأغلب الروايات التي انتشرت عن تاريخ يوم مولد النبي ، أنه ولد في يوم 12 من ربيع الأول ، منوها أن الأمر سهل ولا داعي لإثارة الخلافات حول يوم مولد النبي، فشهر ربيع الأول هو ربيع الأنور، وميلاد النبي تم فيه وتم يوم الإثنين، سواء يوم 8 أو يوم 12، منوها أنه ولد في يوم الإثنين الثاني من شهر ربيع الأول، سواء وافق اليوم الثامن أو اليوم الثاني عشر.

شفاعة النبي

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، متحدثا عن شفاعة النبي، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} كأن هذا هو سبب بعثة النبي أن يكون رحمة للعالمين.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي قد يكون رحمة لمن بعده ومن قبله، فالنبي يأتي يوم القيامة ويشفع للجميع سواء مؤمن أو كافر أو عاصي ، فكلهم يصيبهم من طرفه رحمة ، فهو رحمة للعالمين.

يرهق الناس يوم القيامة ويصيبهم الملل من طول الموقف من الحساب، وحرارة الشمس، إلا من أظله الله في ظله ، وكذلك المتحابون الذين سيكونون على منابر من نور، لأن هذا اليوم يمر عليهم مرا كريما.

الدكتور علي جمعة يوم المولد النبوي شفاعة النبي ربيع الأول تاريخ يوم مولد النبي

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