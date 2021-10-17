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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ، صباح اليوم الأحد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بقاعة المنارة ، وسط إجراءات احترازية مشددة .

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

 

ويكرم الرئيس السيسي خلال الإحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها ، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم .

 

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

 

وعلم “ صدى البلد ” من مصادر بوزارة الأوقاف ان وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح من بين المكرمين ، وكذلك الشيخ عبد الله برك رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان و المتواجدان حاليا في القاهرة في ضيافة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث سبل التعاون بينهم في المجال الدعوي وتدريب الأئمة . 

رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف إجراءات احترازية مشددة

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