هنا شيحا تتألق في أحدث إطلالات السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

شاركت الفنانة هنا شيحا جمهورها بأحدث إطلالتها على السجادة الحمراء من خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي،ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت شيحا بفستان لامع باللون السماوي،وما أبرز إطلالتها بساطتها الملفتة في الاكسسوارات والماكياج.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.