عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بسبب مهرجان الجونة

صدى البلد

نشر محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر فى الفيديو، تعليق للإعلامي عمرو أديب على محمد رمضان فى مهرجان الجونة، وذلك على أنغام أغنية أطفال ساخرة، وعلق رمضان ساخرا: “شكرا لك”.

 

وأحيا محمد رمضان الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

 

وغنى محمد رمضان في الأفتر بارتي الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة عددا من أغانيه بعدما صعد على المسرح مرتديا نظارة شمسية وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم أغنيته الشهيرة "مافيا".

 

محمد رمضان وبشرى 

أقيم مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تقدمه ناردين فرج، وسط تواجد كبير جدا من النجوم.

وأعلن سميح ساويرس عن وجود محمد رمضان بالحفل وقدمه على المسرح لتقديم فقرته الغنائية التي تحمل اسم “جو البنات”، والتي يتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

وقامت بشرى بإهداء محمد رمضان بوكيه ورد فقبلها الفنان وقال "الصلح خير"، وشكر نجيب وسميح على إصرارهما أنهما يحققان هدفهما بإقامة المهرجان، وبعدها رقص مع بشرى على أغنيته "جو البنات".

https://www.instagram.com/p/CVIWg8HIO49/?utm_medium=copy_link

ترشيحاتنا

سوريا.. محاولة اغتيال عضو لجنة المصالحة في القنيطرة

25 هاتفا من هونر وهواوي تحصل على تحديث HARMONYOS 2.. تعرف عليها

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

أخبار الفن.. أروى جودة تتعرض لـ التنمر بسبب السليوليت.. والقصة الكاملة لهجوم دانا حمدان علي إحدى فنانات الجونة

حكاية أكبر إضراب سينمائي في العالم.. ماذا يحدث في هوليوود؟

بكثافات منخفضة.. شاهد انتظام الدراسة في مدارس القاهرة بالأسبوع الثاني للدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات والمرأة العاملة وذوي الإعاقة بمشروع قانون العمل الجديد

ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

لمدة عامين.. تقارير: الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لـ فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

بسبب خطأ.. شاهد.. حارس مرمى يعتدي على المدافع بطريقة صادمة أثناء المباراة|فيديو

ملك البيض.. رجل يحمل 735 بيضة فوق رأسه يدخل موسوعة جينيس|صور

فيديو

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

اﻟﻤﺰﻳﺪ