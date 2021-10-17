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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مولد النبي بالميلادي .. والطريقة الأفضل للاحتفال به

مولد النبي
مولد النبي

مولد النبي بالميلادي، يعد مولد النبي احتفالًا كبيرًا لدى جموع المسلمين شرقُا وغربا، فهو كيوم عيد لما لهذا اليوم من تشريف، وأهمية كبيرة عند جموع المسلمين، ويوافق غدا الثلاثاء، ويحرص المسلمون كل عام على الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق يوم 12 من شهر ربيع الأول هجريًا.


وفي السطور القادمة نوضح مولد النبي بالميلادي، وأهمية هذا الحدث العظيم عند جموع المسلمين.

مولد النبي بالميلادي ..   ذكرى كعيد نحتفل به كل عام في شهر ربيع الأول، وترك لنا النبي صلى اله عليه وسلم العديد من المواقف التي نستلهم منها العبر، فنشم عبيرها ونسيمها، ونتذوق حلاوتها وطعمها، ويعتبر منها من يعتبر وينتهجها من يريد لتكون لنا جميعا الأسوة الحسنة فبها نتجنب العديد من المشكلات الأسرية والشخصية وفي حياتنا العامة يجب أن نتعلم من هذه المواقف خاصة في ذكرى المولد النبوي من باب العظة والعبرة والقدوة الحسنة.

ذكرى مولد النبي .. كان العديد من مواقفه صلى الله عليه وسلم مدعاة لدخول الكثير من المخالفين إلى الإسلام، ومن الغريب أن تجد من يتكلم باسم الإسلام اليوم يتجاهل سيرة رسول الإسلام ومواقفه الرائعة مع مخالفيه، متبعا هواه وشيطانه.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

قال الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن سؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف  يتكرر كل عام في تلك المناسبة، مشيرا إلى أن أبسط دليل على جواز الاحتفال لما سُئل النبي عن صيام الاثنين والخميس فقال ذاك يوم ولدت فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله .


وأضاف الطويل خلال البث المباشر لموقع «صدى البلد»  أن المظهر السليم للاحتفال بالمولد النبوي هو إحياء الليالي بالقرآن والذكر.

وأوضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحتفل بيوم مولده بصيام كل يوم اثنين، وكذلك احتفل بصيام عاشوراء احتفالًا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

واستشهد بما روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: «سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رواه مسلم (1162).


عجوز في الجنة:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويقابلهم بالابتسامة وكان لا يقول إلا حقًا وإن كان مازحًا، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة، فداعبها صلى الله عليه وسلم قائلًا: إن الجنة لا تدخلها عجوز، فانصرفت العجوز باكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول {إنَّا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكارًا} أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد الله إليها شبابها وجمالها..» رواه الترمذي.

ولد الناقة:
جاء رجل من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه دابة يسافر عليها قائلًا: « احملني »، فأراد النبي أن يمازح الرجل ويطيب خاطره فقال له: إنا حاملوك على ولد الناقة، استغرب الرجل كيف يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولد الناقة ليركب عليه، فولد الناقة صغير ولا يتحمل مشقة الحمل والسفر، وإنما يتحمل هذه المشقة النوق الكبيرة فقط، فقال الرجل متعجبًا: وما أصنع بولد الناقة ! وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه سيعطيه ناقة كبيرة، فداعبه النبي قائلًا: وهل تلد الإبل إلا النوق؟!» رواه أبوداود.

طعام في الظلام:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن مامعنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما، فأنزل الله{ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون }» رواه البخاري ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

مولد النبي بالميلادي ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عاشوراء سيدنا موسى عليه السلام عجوز في الجنة

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