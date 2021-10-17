محافظ الإسكندرية: مصر تولي اهتماما خاصا بشبابها في جميع المجالات

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات حفل تخريج الدفعة الـ79 بكلية الآداب جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2020 / 2021، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، والسادة الأساتذة عمداء الكلية السابقين.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الجميع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولي عز وجل أن يعيد تلك الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصر بمستقبل مزدهر ومزيد من التقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

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وقال الشريف: سعيد بحضور حفل التخريج الذي نلتقي فيه بكوكبة من أبناءنا المتميزين بكلية الآداب العريقة التي أخرجت لنا العديد من الأدباء والكتاب العظماء الذين أثروا الحياة الثقافية في المجتمع المصري.



وأكد حرصه على التواجد بينهم للاحتفال معهم اليوم بانتهاء مرحلة حاسمة من حياتهم وبداية مرحلة جديدة لهم لافتاً أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى الصبر ومواصلة واستمرار النجاح والتقدم.

وأشار المحافظ أن مصر في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما خاصا بشبابها في جميع المجالات المختلفة، فالشباب هم مستقبل الوطن الواعد والأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

وقدم المحافظ كل الشكر والتحية لجميع الأمهات والأباء علي ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الخريجين، لكي يصل أبنائهم إلي يوم الحصاد.



كما قدم خالص التهنئة للخريجين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية. مطالباً بضرورة مواصلة التفاني في العلم والعمل. مشيراً إلى أن سوق العمل يحتاجهم وهناك فرص جيدة لهم.

على الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلي جامعة الإسكندرية كونها بيت الخبرة العلمية الداعمة للمحافظة، والشكر إلى كلية الآداب مشيداً بدورها المتميز والمشاركة الفعالة للكلية في المسح الميداني الذي يتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة بعدد من الأماكن بالإسكندرية.