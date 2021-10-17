ثراء جبيل لـ صدى البلد: أشارك في 4 مسلسلات درامية

تعيش الفنانة ثراء جبيل، حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك في 4 مسلسلات درامية جديدة.

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ صدى البلد، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة : أشارك في عدد من الأعمال الفنية، حيث أنتظر عرض مسلسل ورق التوت لشريف سلامة، وسأنتهي من تصوير حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام من بطولتي، كما أواصل تصوير مشاهد مسلسل آخر دور، لـ دينا الشربيني، وسأبدأ تصوير مشاهد مسلسل قانون العمل، مع إياد نصار وريهام عبد الغفور.

وتابعت قائلة: “سعيدة بتواجدي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، كما استعد لادارة الحديث في ندوة مع الممثل البولندي زاماكوفسكي يوم ٢١ اكتوبر ضمن فعاليات المهرجان".

يذكر أن أثارت ثراء جبيل، اعجاب متابعينها بالظهور على الريد كاربت باكثر من لوك مختلف منذ بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".