بعد 12 يوما من مغامرة في الفضاء.. طاقم الفيلم الروسي يعود إلى الأرض.. فيديو

بعد رحلة شيقة محفوفة بالمخاطرة أنهى طاقم الفيلم الروسي من تصوير مشاهده في الفضاء الشاسع عائدين إلى كوكب الأرض على متن كبسولة فضائية.

قضى طاقم العمل 12 يوم خارج كوكب الأرض لتصوير أول فيلم في الفضاء، ليسبق الممثلون الروس بتلك الخطوة الجرئية السينما الأمريكية، فقد هبطت كبسولة "سويوز" الفضائية والتي كانت تحمل رائد فضاء واثنين من المخرجين الروس بعد رحلة عودة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة من محطة الفضاء الدولية.

انتقلت الممثلة بيريسيلد والمخرج السينمائي شيبينكو إلى محطة الفضاء في 5 أكتوبر لمدة 12 يومًا لتصوير مقاطع من فيلم بعنوان "التحدي" ، حيث يهرع جراح يؤديه بيريسيلد إلى محطة الفضاء لإنقاذ أحد أفراد الطاقم يحتاج إلى عملية عاجلة في المدار.

بعد الهبوط ، الذي أطلق أعمدة من الغبار تتطاير عالياً في الهواء ، استخرجت أطقم الأرض ثلاث منشورات فضائية من الكبسولة ووضعتهم في مقاعد أقيمت في مكان قريب حيث تكيفوا مع قوة الجاذبية. ثم نُقلوا إلى خيمة طبية لفحصهم.

بدا كل شيء بصحة جيدة ومبهج. ابتسمت بيريسيلد وحملت باقة كبيرة من الزهور البيضاء بينما تجمع الصحفيون حولها. لكنها قالت إنها شعرت أيضًا بلمسة من الحزن :"أشعر بالحزن قليلا اليوم، كنت اعتقد أن 12 يومًا ستكون طويلة جدًا ، لكنني لم أرغب في المغادرة عندما ينتهي كل شيء".

تم تأجيل النقل إلى الخيمة الطبية لمدة 10 دقائق تقريبًا بينما صورت أطقم العمل عدة لقطات لبيريسيلد في مقعدها، والتي سيتم تضمينها في الفيلم. لا يزال يتعين تصوير المزيد من المشاهد على الأرض للفيلم الذي تاريخ إطلاقه غير مؤكد حتى الآن.