الأمير تشارلز والأمير ويليام يخططان لـ كسر أهم القواعد الملكية

عقود ممتدة وتعيش العائلة المالكة البريطانية تحت مظلة قوانين وقواعد وبروتوكلات ملكية لم يتغير منها شيء وإذا خرج عنها أحد أصبح كاسر لتلك البرتوكلات، ولكن من الواضح إن الأمير تشارلز والأمير ويليام سيبتعدان عن البروتوكول الملكي بمجرد توليهما العرش.

يعتقد "تشارلي راي" المحرر الملكي السابق في The Sun ، أن الأب والأبن يعيدان تعريف النظام الملكي ببطء من خلال آرائهما العامة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال "راي" أن كبار أفراد العائلة المالكة لن يتبعوا 'البروتوكول الذي ينص على أنه لا ينبغي لهم إصدار تصريحات علنية"، ,تأتي تعليقاته بعد أن أطلق كلا الأميرين صيحات حاشدة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ، حتى أن ويليام انتقد السياحة الفضائية.

فقد صرح دوق كامبريدج لـ"بي بي سي": "نحن بحاجة إلى بعض من أعظم الأدمغة والعقول في العالم ثابتة على محاولة إصلاح هذا الكوكب ، وليس محاولة العثور على المكان التالي للذهاب والعيش فيه".

بينما قال تشارلز إنه "فخور جدًا بابنه"، وأضاف:" كعالم ، نحتاج إلى أن نتحد معًا لإلهام وإعادة تصور وبناء المستقبل المستدام الذي نحتاجه بشدة".

وتعتبر التعليقات على الأمور الدولية والعالمية والعامة غير مسموح بها لـ أفراد العائلة المالكة، وفعل ذلك يعتبر مخالفة للقواعد الملكية، و قال تشارلي راي "إنه من الجيد التغيير مع الزمن".

