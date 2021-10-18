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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب مهم من الصحة السعودية إلى المواطنين

الصحة السعودية
الصحة السعودية

طالبت الصحة السعودية، من المواطنين تهوية المنازل جيدا، وذلك حفاظا على منع انتشار الأوبئة والفيروسات في الجو المحيط.

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليونا؛ مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

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ووفقا لشبكة "العربية"، حذرت الصحة السعودية من أن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه تم البدء في إعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأكدت أن الدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد، إنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 547931 حالة.
 

فيروس كورونا لقاح موديرنا كوفيد-19 وزارة الصحة السعودية كورونا في السعودية

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