عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجل في العالم مكتسحا جيف بيزوس

صدى البلد

تضخمت ثروة إيلون ماسك لتصل إلى 230 مليار دولار، حيث تقدم بذلك على جيف بيزوس من أمازون بصفته أغنى شخص في العالم.

زادت ثروة "ماسك" الشخصية الضخمة بعد بيع الأسهم في "سبيس إكس"  SpaceX بالإضافة إلى الأداء القوي لسهم شركته  "تسلا" Tesla، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان بيزوس قد حصل في السابق على لقب أغنى شخص في العالم ، حيث ازدهرت عمليات البيع على موقع أمازون بسبب وباء فيروس كورونا ، حيث ارتفع صافي ثروته إلى 191 مليار دولار.

أصبح ماسك الآن أكثر ثراءً من بيل جيتس ووارن بافيت مجتمعين ، وكلاهما يحمل في السابق لقب أغنى شخص في العالم، وفي وقت سابق من هذا العام ، تعهد ماسك بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار، بما في ذلك 100 مليون دولار جائزة في مسابقة لإزالة الكربون.

فقد زادت ثروته بنحو 60 مليار دولار، وذكرت بلومبرج أن صفقة سبيس إكس وحدها أضافت 11 مليار دولار إلى ثروة ماسك.

وعلق  ماسك  البالغ من العمر 50 عامًا ، على أخبار تقدمه المتزايد على بيزوس من خلال تغريدة مضمونها رمز تعبيري عبارة عن الميدالية الفضية لمؤسس أمازون.

أسس هناك شركات برمجيات ومصرفية ، تم دمج إحداها لتصبح PayPal، وقد واصل ماسك بعد ذلك تأسيس سبيس إكس وتيسلا موتورز في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي الآونة الأخيرة ، تصدرت طموحات الملياردير الفضائية عناوين الصحف، وهو منخرط في ما أطلق عليه اسم سباق الفضاء الملياردير مع منافسيه بيزوس والسير ريتشارد برانسون ، بينما أعلن أيضًا عن رغبته في استعمار المريخ يومًا ما.
 

إيلون ماسك ثروة جيف بيزوس أغنى شخص في العالم

موضوعات متعلقة

بعد 12 يوما من مغامرة في الفضاء.. طاقم الفيلم الروسي يعود إلى الأرض.. فيديو

اليوم العالمي للمدير.. 9 خطوات تخطف بها ثقة رئيسك في العمل

تحليل أسنان يقلب تاريخ أمريكا رأسا على عقب

هاتف محمول يستقر في معدة مصري لشهور

لم يره أحد من قبل.. غواصون يشعرون بالرعب من كائن غامض في البحر الأحمر

العثور على كواكب جديدة صالحة للعيش.. تفاصيل

علماء الآثار في حيرة.. تحليل DNA يفجر مفاجأة بقبر توت عنخ أمون |تفاصيل

امح ذكرياتك السيئة.. علماء يتوصلون لـ بروتين غريب قادر على مسح الذكريات

ترشيحاتنا

غموض حول العثور على جثث 4 سياح روس في ألبانيا داخل ساونا

حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18- 10- 2021

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي 2021.. ردده مغرب اليوم بهذه الصيغة

ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ