إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى رجل في العالم مكتسحا جيف بيزوس

تضخمت ثروة إيلون ماسك لتصل إلى 230 مليار دولار، حيث تقدم بذلك على جيف بيزوس من أمازون بصفته أغنى شخص في العالم.

زادت ثروة "ماسك" الشخصية الضخمة بعد بيع الأسهم في "سبيس إكس" SpaceX بالإضافة إلى الأداء القوي لسهم شركته "تسلا" Tesla، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان بيزوس قد حصل في السابق على لقب أغنى شخص في العالم ، حيث ازدهرت عمليات البيع على موقع أمازون بسبب وباء فيروس كورونا ، حيث ارتفع صافي ثروته إلى 191 مليار دولار.

أصبح ماسك الآن أكثر ثراءً من بيل جيتس ووارن بافيت مجتمعين ، وكلاهما يحمل في السابق لقب أغنى شخص في العالم، وفي وقت سابق من هذا العام ، تعهد ماسك بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار، بما في ذلك 100 مليون دولار جائزة في مسابقة لإزالة الكربون.

فقد زادت ثروته بنحو 60 مليار دولار، وذكرت بلومبرج أن صفقة سبيس إكس وحدها أضافت 11 مليار دولار إلى ثروة ماسك.

وعلق ماسك البالغ من العمر 50 عامًا ، على أخبار تقدمه المتزايد على بيزوس من خلال تغريدة مضمونها رمز تعبيري عبارة عن الميدالية الفضية لمؤسس أمازون.

أسس هناك شركات برمجيات ومصرفية ، تم دمج إحداها لتصبح PayPal، وقد واصل ماسك بعد ذلك تأسيس سبيس إكس وتيسلا موتورز في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي الآونة الأخيرة ، تصدرت طموحات الملياردير الفضائية عناوين الصحف، وهو منخرط في ما أطلق عليه اسم سباق الفضاء الملياردير مع منافسيه بيزوس والسير ريتشارد برانسون ، بينما أعلن أيضًا عن رغبته في استعمار المريخ يومًا ما.

