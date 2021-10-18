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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين  18-10-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين  18-10-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 29-30 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50  -55  جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 23-24 جنيهًا للكيلو

موعد انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة.. تفاصيل وأسعار

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  18-10-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 9.5_9.75  جنيه

 كتكوت ساسو : من 6.25_6.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 18-10-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 46-47 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 48-49 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 53-55 جنيها.         

             

أسعار البط اليوم الاثنين  18-10-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط اليوم 

  • البط المسكوفي من 45 -50 جنيهاً
  • البط المولار من 30- 35 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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