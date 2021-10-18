الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-10-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 18-10 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 29-30 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 -55 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 23-24 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-10-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 9.5_9.75 جنيه

كتكوت ساسو : من 6.25_6.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 18-10-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 46-47 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 48-49 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 53-55 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 18-10-2021 في السوق المحلية:



أسعار البط اليوم

البط المسكوفي من 45 -50 جنيهاً

البط المولار من 30- 35 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.