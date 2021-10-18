الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-10-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 18-10-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة
الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 29-30 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 36- 37 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 65 -70 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 -55 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 23-24 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-10-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 9.5_9.75 جنيه
كتكوت ساسو : من 6.25_6.5 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 18-10-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 46-47 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 48-49 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 53-55 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 18-10-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم
- البط المسكوفي من 45 -50 جنيهاً
- البط المولار من 30- 35 جنيهاً
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.