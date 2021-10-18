مصر تحصل على عدد من الميداليات في بطولة العالم للرماية بالأطباق المروحية

د.أشرف صبحي: نجاح مبهر لبطولة العالم للرماية .. ومصر باتت مركزاً إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، مساء أمس الأحد، والتي أقيمت على ملاعب الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية.

حضر حفل الختام رئيس الاتحاد الدولي جون فرنسوا واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة فى البطولة وبعض رؤساء الشركات الراعية.

قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للاتحاد المصري للرماية واللجنة المنظمة برئاسة اللواء حازم حسني علي ظهور البطولة بهذه الصورة المتميزة، لتؤكد للعالم ما وصلت اليه مصر من مكانه رفيعة في تنظيم البطولات الدولية، الأمر الذي يعكس ثقة الاتحادات الدولية في البنية الإنشائية الرياضية بمصر وقدراتها التنظيمية، لتصبح مركزاً إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بان تكون مصر قبلة لكل الرياضيين في كافة أنحاء العالم، وبفضل الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين.

وهنأ "صبحي" اللاعبين المصريين علي الأداء المشرف في البطولة وتحقيقهم أكبر عدد من الميداليات بواقع 30 ميدالية متنوعة، حيث حصدت مصر 8 ميداليات متنوعة فى منافسات الفردي ببطولة العالم اليوم ، الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.

ومن جانبه، قدم اللواء حازم حسني الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للاتحاد المصري للرماية وتلبيته لكافة احتياجات اللاعبين، واصراره علي النهوض برياضة الرماية في مصر ، وإقامة البطولة علي أكبر ميدان للرماية في العالم والمقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جهته، أشاد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للأطباق المروحية FITASC، بالمجهود الكبير الذي بذلته الدولة المصرية خلال استضافتها للبطولة والتنظيم الرائع لها، والظهور المتميز للرماة المصريين والذي يعكس الاهتمام الكبير بالرماية داخل مصر.

يذكر أن لاعبي مصر قد تفوقوا على رماة العالم فى منافسات البطولة بالحصول علي 30 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات فضية و5ميداليات برونزية فى بطولة العالم ، و حصد 4 ميداليات فى منافسات الفرق و ٩ ميداليات في منافسات الجائزة الكبرى و٩ميداليات في بطولة إفريقيا.



وجاءت نتائج منافسات الفردي ببطولة العالم التى أقيمت اليوم كالتالي:



فى المنافسات المفتوحة: حصلت باكستان على المركز الأول وإيطاليا على المركز الثاني والثالث مصر

فى منافسات الشباب : حصلت إنجلترا على المركز الأول و حصلت إيطاليا على المركز الثاني و مصر على المركز الثالث

فى منافسات السيدات : حصلت إنجلترا على المركز الأول وجاءت مصر فى المركز الثاني والثالث

وفى منافسات الناشئين :

حصلت باكستان على المركز الأول ومصر المركزين الثاني والثالث

وأخيرا فى منافسات الرواد : حصلت أمريكا على المركز الأول، وجاءت مصر فى المركز الثاني والثالث.



وقام بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر : عمرو أبو العز ، برج مشجيان ، مجدي شفيق ، صلاح قاسم ، عاطف نعيم ، ايمن عطية ، طارق عثمان ، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوي.



245654034_3119588145030634_8272091225820560120_n

245667552_647275169771329_8614844090714174616_n

245710511_558707015224605_3472580882464364449_n

245819872_4534313553329173_8297969880386704956_n

246138731_4421630577933243_7345990935626231411_n

246164958_4339695136139155_2557029756966950851_n

246182018_1903640456484384_121067655396343171_n

246258208_258368846220947_5274400593505178003_n