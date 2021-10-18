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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم العمدة: البناء العشوائي جريمة والدولة ستقضى عليه

كريم العمدة
كريم العمدة

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن الفكر العشوائى كان منتشرا لدى بعض المواطنين منهم من يبنى على أرض زراعية أو على أراضى للدولة.

 

وأضاف محمد مصطفى، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن البناء العشوائي جريمة والدولة ستقضى عليه.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المناطق غير الآمنة تم القضاء على 90% منها، وسيتم تخطيط وتنظيم باقى الأماكن التى تم تخطيطها بشكل عشوائى.

 

وفى سياق آخر، قال كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد الشركاء الأساسيين في تنمية مصر، متابعًا أن البنك الأوروبي يعتبر مصر أكبر دول العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
 

وأضاف كريم العمدة خلال مداخلته الهاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن البنك الأوروبي اعتبر أن مصر في العمليات التي تمت في عام 2020 وهذا يعتبر العام الثالث على التوالي وشارك البنك الأوروبي فيما يقرب منه 127 مشروعا في مختلف المجالات ولكنه يركز في المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة، حيث يعتبر المشروعات الصديقة للبيئة أهم أولوياته.
 


وتابع كريم العمدة، أن استراتيجية مصر لتنمية المستدامة 2030 تتناسب مع أجندة البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن محطة الطاقة الشمسية في أسوان تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية الموجودة في العالم وهى عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والحكومة .
 

وأشار إلى أن مصر لديها خطة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة وذلك لوجود زيادة سريعة على طلب الطاقة ، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تقوم بدعم الدول المجاورة بمصادر الكهرباء ومنها ليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية .

كريم العمدة الفكر العشوائى المناطق الغير آمنة صباح البلد صدى البلد البناء العشوائي جريمة

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